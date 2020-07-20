Почти 600 сертификатов на маткапитал за первенца выдали в Псковской области

18:20, 20 июля 2020, ПАИ

В Псковской области выдали почти 600 сертификатов на материнский капитал за первенца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОПФР по Псковской области.

С начала года 593 молодых семьи, в которых после 1 января 2020 года родился первый ребёнок, получили сертификат на материнский капитал.

С 15 апреля текущего года в силу вступили новые правила получения сертификата на маткапитал. Теперь он оформляется в проактивном режиме и семьям не надо обращаться в клиентскую службу или офис МФЦ для его оформления и получения.

Сам сертификат теперь оформляется только в электронном виде. Однако при необходимости бумажная копия электронного документа может быть заверена руководителем органа по месту обращения.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители.

Размер материнского капитала в 2020 году составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребёнок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и таким образом составляет 616 617 рублей.

Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого последующего ребёнка, рождённого или усыновлённого с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал.

Программа поддержки семей продлена до 2026 года, то есть право на сертификат сохраняется для семей, в которых ребенок родился или был усыновлен по 31 декабря 2026 года.