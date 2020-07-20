Вейк-парк в Пскове посещают семейные пары с детьми – Павел Герасенков

19:54, 20 июля 2020, ПАИ

Псковский вейк-парк посещают в основном семейные пары с детьми, рассказал основатель вейк-парка Павел Герасенков в эфире проекта ПАИ-livе 20 июля.

«С молодёжью у нас беда, мы стараемся привлекать её скидками, но все равно приходит очень мало», - отметил Павел Герасенков, добавив, что в основном приходят семейные пары с детьми.

Специально для этого на территории вейк-парка есть детская площадка.

«В нашем парке категорически нельзя курить и распивать алкогольные напитки», - добавил Герасенков.

Павел Герасенков отметил, что для развития в вейкборде необходимо иметь своё дорогое оборудование, которое стоит не один десяток тысяч рублей, поэтому этот спорт не всегда доступен молодым людям.