0
20:50
Строительство двух детсадов в Великих Луках идёт с опережением графиков
19:30
Кусочек моря и спорта в Пскове: вейк-парк глазами его основателя Павла Герасенкова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
18:31
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
18:28
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
18:14
Владимир Путин одобрил пакет законов «Единой России» о народном бюджетировании
17:02
Скончался создатель Олимпийского мишки
16:57
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
Еще новости
Общество

Вейк-парк в Пскове посещают семейные пары с детьми – Павел Герасенков

Псковский вейк-парк посещают в основном семейные пары с детьми, рассказал основатель вейк-парка Павел Герасенков в эфире проекта ПАИ-livе 20 июля. 

«С молодёжью у нас беда, мы стараемся привлекать её скидками, но все равно приходит очень мало», - отметил Павел Герасенков, добавив, что в основном приходят семейные пары с детьми.

Специально для этого на территории вейк-парка есть детская площадка.

«В нашем парке категорически нельзя курить и распивать алкогольные напитки», - добавил Герасенков.

Павел Герасенков отметил, что для развития в вейкборде необходимо иметь своё дорогое оборудование, которое стоит не один десяток тысяч рублей, поэтому этот спорт не всегда доступен молодым людям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Строительство двух детсадов в Великих Луках идёт с опережением графиков
20 июля 2020
Строительство двух детсадов в Великих Луках идёт с опережением графиков
Кусочек моря и спорта в Пскове: вейк-парк глазами его основателя Павла Герасенкова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
20 июля 2020
Кусочек моря и спорта в Пскове: вейк-парк глазами его основателя Павла Герасенкова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
20 июля 2020
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
20 июля 2020
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
Владимир Путин одобрил пакет законов «Единой России» о народном бюджетировании
20 июля 2020
Владимир Путин одобрил пакет законов «Единой России» о народном бюджетировании
Скончался создатель Олимпийского мишки
20 июля 2020
Скончался создатель Олимпийского мишки
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
20 июля 2020
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
20 июля 2020
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена

Идет загрузка...