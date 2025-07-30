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Общество

Дмитрий Мельников: Новый офис «Деловой России» станет центром объединения бизнес-сообщества региона

Председатель регионального отделения «Деловая Россия» в Псковской области Дмитрий Мельников рассказал о целях создания нового офиса организации в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

По его словам, главная задача офиса – стать площадкой для консолидации предпринимателей и членов «Деловой России». Здесь планируется проводить различные мероприятия, включая встречи и проекты с партнёрами и другими организациями, что позволит укрепить взаимодействие и сотрудничество внутри бизнес-сообщества.

Напомним, что вчера в Пскове состоялось торжественное открытие первого регионального офиса «Деловой России», что знаменует новый этап развития предпринимательской активности в регионе.

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