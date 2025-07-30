Регионы смогут вводить штрафы за нарушение правил на территории детских лагерей

09:31, 30 июля 2025, ПАИ

Законопроект, направленный на обеспечение безопасности детей во время отдыха в лагерях, находится на рассмотрении Госдумы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГД.

Детские лагеря будут утверждать внутренние правила на основе типовых, подготовленных регионами. В них, в частности, определят особенности доступа к пляжам лагерей и правила поведения на внутренней территории. Эту информацию планируется размещать в открытом доступе.

Также субъекты РФ смогут вводить административную ответственность за нарушение этих правил — например, штрафовать посторонних лиц, которые отказываются добровольно покидать пляжи детских лагерей, уточнили в ГД.