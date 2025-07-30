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Общество

Регионы смогут вводить штрафы за нарушение правил на территории детских лагерей

Законопроект, направленный на обеспечение безопасности детей во время отдыха в лагерях, находится на рассмотрении Госдумы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГД.

Фото: ПАИ

Детские лагеря будут утверждать внутренние правила на основе типовых, подготовленных регионами. В них, в частности, определят особенности доступа к пляжам лагерей и правила поведения на внутренней территории. Эту информацию планируется размещать в открытом доступе.

Также субъекты РФ смогут вводить административную ответственность за нарушение этих правил — например, штрафовать посторонних лиц, которые отказываются добровольно покидать пляжи детских лагерей, уточнили в ГД.

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