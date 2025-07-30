Регионы смогут вводить штрафы за нарушение правил на территории детских лагерей
Законопроект, направленный на обеспечение безопасности детей во время отдыха в лагерях, находится на рассмотрении Госдумы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГД.
Детские лагеря будут утверждать внутренние правила на основе типовых, подготовленных регионами. В них, в частности, определят особенности доступа к пляжам лагерей и правила поведения на внутренней территории. Эту информацию планируется размещать в открытом доступе.
Также субъекты РФ смогут вводить административную ответственность за нарушение этих правил — например, штрафовать посторонних лиц, которые отказываются добровольно покидать пляжи детских лагерей, уточнили в ГД.
Дмитрий Мельников: Новый офис «Деловой России» станет центром объединения бизнес-сообщества региона