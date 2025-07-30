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Общество

Водителей уведомили о неожиданном штрафе

Водителей могут подвергнуть штрафу за неуведомление ГАИ о переезде. Об этом агентству «Прайм» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Фото: ПАИ

Он отметил, что владельцы автомобилей обязаны сообщать Госавтоинспекции о смене места регистрации.

Эксперт подчеркнул, что если водитель в течение десяти дней после смены регистрации по месту жительства не уведомит об этом Госавтоинспекцию и не внесёт изменения в свои данные, он может быть привлечён к ответственности по статье 19.22 КоАП, что влечёт за собой штраф от 1,5 до двух тысяч рублей. Однако на практике такие случаи крайне редко встречаются.

Например, такая ответственность будет касаться тех, кто пытается оспорить штраф, полученный с камер автоматической фотовидеофиксации, утверждая, что не увидел постановление из-за смены места жительства.

Лев Воропаев пояснил, что они утверждают, будто постановление не приходило, так как сменили адрес регистрации, и поэтому не могли вовремя обжаловать. Однако суды указывают, что они были обязаны уведомить ГАИ о смене регистрационного адреса, куда и должно было быть направлено соответствующее постановление. В связи с этим суды отказывают им в восстановлении, например, срока на подачу жалоб.

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