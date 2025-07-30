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Общество

Под видом медсестёр мошенники выманивают персональные данные у школьников

Мошенники, представляясь школьными медсёстрами, обманывают детей, вымогая у них коды из СМС под предлогом необходимости сдачи анализов, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Фото: ПАИ

В сообщении указывалось, что мошенники, выдавая себя за сотрудников поликлиники или школьных медработников, под предлогом прохождения медицинского осмотра или сдачи анализов через онлайн-запись, выманивают у детей коды, полученные в СМС-сообщениях.

Полицейские настоятельно рекомендуют родителям несовершеннолетних следить за устройствами своих детей и ограничивать их доступ к подозрительным приложениям и сайтам.

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