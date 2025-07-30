Количество россиян с зарплатой свыше миллиона рублей превысило 45 тысяч

09:07, 30 июля 2025, ПАИ

В 2025 году более 45 тысяч россиян получили зарплату, превышающую один миллион рублей, выяснило РИА Новости на основе данных Росстата.

Анализ распределения работников по уровням заработной платы осуществляется каждые два года по результатам апреля. В этом исследовании участвовали 28,4 миллиона человек из 95,4 тысячи организаций, исключая малый бизнес.

Количество россиян, получающих зарплату от одного миллиона рублей, составило 45 428 человек – это почти в два раза больше, чем два года назад, когда их было 24 400.

Среди россиян, получающих зарплату от одного миллиона рублей, 34 399 человек зарабатывают до двух миллионов, 5 728 – от двух до трёх миллионов, а более трёх миллионов получают 5 301 человек. Наибольшее число таких работников сосредоточено в следующих отраслях: информация и связь (9,9 тысячи человек), торговля (6,7 тысячи), обрабатывающая промышленность (6,3 тысячи) и финансовые и страховые компании (6,2 тысячи человек).

Два года назад наибольшее число таких сотрудников работало в сфере торговли, обрабатывающей промышленности и финансов.