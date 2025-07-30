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Общество

Количество россиян с зарплатой свыше миллиона рублей превысило 45 тысяч

В 2025 году более 45 тысяч россиян получили зарплату, превышающую один миллион рублей, выяснило РИА Новости на основе данных Росстата.

Фото: ПАИ

Анализ распределения работников по уровням заработной платы осуществляется каждые два года по результатам апреля. В этом исследовании участвовали 28,4 миллиона человек из 95,4 тысячи организаций, исключая малый бизнес.

Количество россиян, получающих зарплату от одного миллиона рублей, составило 45 428 человек – это почти в два раза больше, чем два года назад, когда их было 24 400.

Среди россиян, получающих зарплату от одного миллиона рублей, 34 399 человек зарабатывают до двух миллионов, 5 728 – от двух до трёх миллионов, а более трёх миллионов получают 5 301 человек. Наибольшее число таких работников сосредоточено в следующих отраслях: информация и связь (9,9 тысячи человек), торговля (6,7 тысячи), обрабатывающая промышленность (6,3 тысячи) и финансовые и страховые компании (6,2 тысячи человек).

Два года назад наибольшее число таких сотрудников работало в сфере торговли, обрабатывающей промышленности и финансов.

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