Полукилограммовый помидор вырастил глава Порховского округа
Помидор весом 575 граммов вырастил глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
«Шоколадная зебра!» – подписал сорт под фотографией Юрий Семёнов.
Ранее сообщалось, что арбузы вырастила глава Пыталовского округа Вера Кондратьева, несмотря на ливни.
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