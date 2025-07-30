Полукилограммовый помидор вырастил глава Порховского округа

08:55, 30 июля 2025, ПАИ

Помидор весом 575 граммов вырастил глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

«Шоколадная зебра!» – подписал сорт под фотографией Юрий Семёнов.

Ранее сообщалось, что арбузы вырастила глава Пыталовского округа Вера Кондратьева, несмотря на ливни.