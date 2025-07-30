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Общество

Полукилограммовый помидор вырастил глава Порховского округа

Помидор весом 575 граммов вырастил глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Фото: Юрий Семёнов

«Шоколадная зебра!» – подписал сорт под фотографией Юрий Семёнов.

Ранее сообщалось, что арбузы вырастила глава Пыталовского округа Вера Кондратьева, несмотря на ливни.

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