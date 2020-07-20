В Гдовском районе отремонтируют краеведческий музей и создадут площадку для наблюдений

19:02, 20 июля 2020, ПАИ

В Гдовском районе отремонтируют краеведческий музей и создадут площадку для наблюдений. Работы будут проведены по международному проекту «Зелёные башни», сообщили в администрации Псковской области.

В Гдовском районе стартовали работы по реализации международного проекта «Зеленые башни» («Green Towers») программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия». Проект призван объединить единой экологической программой четыре приграничных муниципалитета — российские Гдов и Кингисепп, а также латвийские Руйиена и Цессис.

Согласно проекту, в каждом из городов будет организована экологическая площадка, которая посредством онлайн-вещания наладит круглогодичную взаимосвязь участников проекта. В Гдовском районе платформа установлена на берегу Чудского озера, в деревне Береговая Луневщина. В настоящее время осуществляется закупка необходимого оборудования, в частности широкоформатной камеры наблюдения, солнечных батарей. Кроме того, будут проведены работы по благоустройству территории вокруг смотровой площадки.

После установки и подключения оборудования трансляция с платформы близ Чудского озера будет доступна для жителей всех городов-партнеров. В любое время года можно будет следить за изменением погоды и поведением фауны на прибрежной полосе, а также проводить расчеты использования энергии, вырабатываемой солнечными батареями.

В рамках проекта «Зелёные башни» также будет проведен и капитальный ремонт второго этажа здания Гдовского краеведческого музея. По завершению работ здесь появится выставочный зал и «зелёный класс», который будет оснащен мультимедийной техникой, позволяющей жителям и гостям Гдовского района вести наблюдение за происходящим на берегу Чудского озера, а также на аналогичных площадках Кингисеппа, Руйиены и Цессиса. Пространство планируется задействовать и для проведения открытых уроков по физике, биологии и географии для школьников, лекций для взрослого населения.

Полная стоимость проекта, реализуемого в Гдовском районе, составляет порядка 12 млн рублей, из которых 1,2 млн - средства муниципалитета. Ремонт музея и оснащение всех площадок планируется завершить осенью текущего года.