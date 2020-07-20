Более миллиона рублей похитили жители Санкт-Петербурга из квартиры 70-летнего великолучанина

19:14, 20 июля 2020, ПАИ

Жители Санкт-Петербурга ворвались в квартиру великолучанина и похитили один миллион рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 мая 2020 года к стражам порядка обратился 70-летний великолучанин с заявлением о хищении имущества на сумму более миллиона рублей. Потерпевший пояснил, что двое вооружённых неустановленных лиц вечером вломились в его квартиру и, угрожая оружием, завладели деньгами, банковскими картами и другими ценностями. Выяснилось, что разбой совершили три жителя Санкт-Петербурга 26 28 и 38 лет.

Их удалось задержать с поличным после совершения аналогичного разбойного нападения на юге страны. При проведении обыска в квартире злоумышленников была обнаружена часть похищенного имущества великолучанина.

Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело.