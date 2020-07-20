В Госдуму внесут законопроект о запрете изымать домашних животных за долги

21:17, 20 июля 2020, ПАИ

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о запрете изымать домашних животных за долги, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ, а именно запретить изъятие домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности, по судебным исполнительным документам.

В правительстве поддерживают законопроект при условии его доработки до внесения в Госдуму. В частности, отмечается, что необходимо дополнить законопроект определением понятия «домашние животные».