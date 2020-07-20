Около 20 псковских предприятий участвуют в проекте по продвижению местных товаров

19:46, 20 июля 2020, ПАИ

Около 20 предприятий Псковской области подключились к проекту по продвижению продукции местных производителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Инициатором создания проекта стал региональный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике. Его цель – дать возможность жителям Псковской области и других субъектов Северо-Западного федерального округа познакомиться с продукцией местных производителей. Всего в проекте участвуют более 80 организаций из восьми регионов СЗФО.

Проект реализуется в рамках соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Псковской областью и регионами Северо-Запада.