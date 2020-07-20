0
20:50
Строительство двух детсадов в Великих Луках идёт с опережением графиков
19:30
Кусочек моря и спорта в Пскове: вейк-парк глазами его основателя Павла Герасенкова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
18:31
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
18:28
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
18:14
Владимир Путин одобрил пакет законов «Единой России» о народном бюджетировании
17:02
Скончался создатель Олимпийского мишки
16:57
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
Еще новости
Общество

Около 20 псковских предприятий участвуют в проекте по продвижению местных товаров

Около 20 предприятий Псковской области подключились к проекту по продвижению продукции местных производителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Инициатором создания проекта стал региональный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике. Его цель – дать возможность жителям Псковской области и других субъектов Северо-Западного федерального округа познакомиться с продукцией местных производителей. Всего в проекте участвуют более 80 организаций из восьми регионов СЗФО.

Проект реализуется в рамках соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Псковской областью и регионами Северо-Запада. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Строительство двух детсадов в Великих Луках идёт с опережением графиков
20 июля 2020
Строительство двух детсадов в Великих Луках идёт с опережением графиков
Кусочек моря и спорта в Пскове: вейк-парк глазами его основателя Павла Герасенкова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
20 июля 2020
Кусочек моря и спорта в Пскове: вейк-парк глазами его основателя Павла Герасенкова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
20 июля 2020
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
20 июля 2020
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
Владимир Путин одобрил пакет законов «Единой России» о народном бюджетировании
20 июля 2020
Владимир Путин одобрил пакет законов «Единой России» о народном бюджетировании
Скончался создатель Олимпийского мишки
20 июля 2020
Скончался создатель Олимпийского мишки
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
20 июля 2020
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
20 июля 2020
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена

Идет загрузка...