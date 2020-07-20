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Общество

Интернет-прокуратуру и интернет-полицию предложили создать в России

В России предложили создать интернет-прокуратуру и интернет-полицию. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов, сообщает ТАСС.

«Во Франции созданы специальные должности прокуроров по интернету, надо сказать, что мне как юристу эта идея очень нравится», – сказал Артём Кирьянов 20 июля в ходе заседания круглого стола «Самоконтроль как принцип модерации социальных сетей. Проблема законодательного регулирования» на площадке ОП РФ.

Эксперт также обратил внимание на низкую раскрываемость преступлений, связанных с социальными сетями и Интернетом. По его словам, количество таких преступлений, особенно в части наркоторговли, только растёт.

Артём Кирьянов отметил, что интернет-прокуратура могла бы быть выведена на уровень Генпрокуратуры, а один из заместителей генпрокурора мог бы возглавить данную работу. Что касается интернет-полиции, то она должна быть уполномочена на проведение дознаний, оперативно-розыскных и следственных мероприятий, уточнил он.

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