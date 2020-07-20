Строительство двух детсадов в Великих Луках идёт с опережением графиков

20:50, 20 июля 2020, ПАИ

Строительство детских садов на улицах Заслонова и Дружбы в Великих Луках идёт с опережением графиков. Об этом заявил руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов 20 июля во время рабочей поездки в Великие Луки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Дошкольные учреждения возводятся в рамках нацпроекта у «Демография». Оба детских сада по проекту рассчитаны на 140 мест.

Работы по строительству детского сада на улице Заслонова выполнены на 90 %. В настоящий момент строители завершают устройство козырьков крыши и монтаж системы вентиляции, а также ведут работы по благоустройству территории вокруг учреждения.

В детском саду на улице Дружбы трудятся более 30 человек, ремонт идет с опережением графика. Рабочие практически завершили на объекте внутреннюю черновую отделку. Сейчас идёт устройство коммуникаций, укладка полов, утепление фасада и монтаж входной группы. Территорию вокруг садика готовят к благоустройству – подрядчик вывозит мусор со строительной площадки и завозит песок.