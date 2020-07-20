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Общество

88 лет исполнилось псковичке с необычным именем

Старейшему члену партии «Единая Россия», псковичке Октябрине Лисенковой исполнилось 88 лет. С днём рождения её от имени секретаря генсовета партии Андрея Турчака, депутатов Псковской городской Думы и главы Пскова Елены Полонской поздравил депутат гордумы Валерий Тюменцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Валерий Тюменцев пожелал имениннице крепкого здоровья, выразил благодарность за  многолетний добросовестный труд, опыт, доброту и мудрость. Он вручил псковичке приветственный адрес от секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, подарок  и букет цветов.

Октябрина Лисенкова родилась в Пскове. В 1941 после гибели отца на фронте вместе с матерью переехала жить в деревню Кувшиново, затем в Латвию. После окончания войны вернулась обратно в Псков. Окончила среднюю общеобразовательную школу № 12, а затем Ленинградский технический институт. 27 лет своей жизни она работала на заводе АДС начальником бюро технической документации, а 40 лет – водила экскурсии. 

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