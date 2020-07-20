Новый игровой комплекс установили на улице Юбилейной в Пскове

22:04, 20 июля 2020, ПАИ

В Пскове во дворе дома № 81 на улице Юбилейной установили новый игровой комплекс. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в Instagram.

Юрий Сорокин отметил, что раньше на этом месте была детская площадка, но срок её эксплуатации истёк. Детскую площадку по просьбе местных жителей демонтировали, а вместо неё предприятие «Псков-Полимер» установило новый игровой комплекс. «За считанные дни эта территория стала одним из самых популярных мест у детей из соседних домов», – подчеркнул депутат.

Он также сообщил, что скоро на площадке дополнительно установят качели, песочницу и балансир. Местные жители не будут платить за техническое обслуживание детской площадки, часть затрат возьмёт на себя предприятие «Псков-Полимер», уточнил Юрий Сорокин.