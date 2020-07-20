3 454 жителя Псковской области заразились коронавирусом

23:59, 20 июля 2020, ПАИ

3 454 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на вечер 20 июля коронавирус за сутки подтвердили у 17 человек.

Выздоровели 2 164 пациента (за сутки – 68). Умерли 45 инфицированных человека. Всего специалисты провели 58 548 (за сутки – 533) тестов на коронавирус.

«Эпидемиологическая ситуация в Псковской области продолжает улучшаться. Сегодня +17 новых случаев при +68 выздоровевших, – отметил губернатор. – Что особенно важно, за прошедшую неделю зарегистрировано всего 80 заболеваний пневмонией. Это в 4,6 раз меньше показателей начала июня».

«Псковская область продолжает уверенно двигаться в направлении третьего этапа снятия ограничений», – заключил Михаил Ведерников.