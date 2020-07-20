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Общество

Три человека пострадали в ДТП на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 20 июля в 23:04 на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Столкнулись два автомобиля: Hyundai и LADA Vesta Cross, одна из машин сбила ребёнка.

Пострадавшего ребёнка, которому 13 лет, увезли в детскую областную больницу. По предварительным данным, у него сломаны ноги. Одного из пострадавших взрослых госпитализировали, другому пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте.

  • Ребёнка сбили на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ребёнка сбили на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ребёнка сбили на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ребёнка сбили на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ребёнка сбили на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ребёнка сбили на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ребёнка сбили на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ребёнка сбили на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ребёнка сбили на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ

На месте дорожной аварии работает следователь по расследованию ДТП, сотрудники полиции сейчас выясняют, какой автомобиль совершил наезд на пешехода и все причины дорожной аварии.

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