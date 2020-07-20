Три человека пострадали в ДТП на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове

00:20, 21 июля 2020, ПАИ

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 20 июля в 23:04 на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Столкнулись два автомобиля: Hyundai и LADA Vesta Cross, одна из машин сбила ребёнка.

Пострадавшего ребёнка, которому 13 лет, увезли в детскую областную больницу. По предварительным данным, у него сломаны ноги. Одного из пострадавших взрослых госпитализировали, другому пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















На месте дорожной аварии работает следователь по расследованию ДТП, сотрудники полиции сейчас выясняют, какой автомобиль совершил наезд на пешехода и все причины дорожной аварии.