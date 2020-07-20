Три человека пострадали в ДТП на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове
Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 20 июля в 23:04 на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Столкнулись два автомобиля: Hyundai и LADA Vesta Cross, одна из машин сбила ребёнка.
Пострадавшего ребёнка, которому 13 лет, увезли в детскую областную больницу. По предварительным данным, у него сломаны ноги. Одного из пострадавших взрослых госпитализировали, другому пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте.
На месте дорожной аварии работает следователь по расследованию ДТП, сотрудники полиции сейчас выясняют, какой автомобиль совершил наезд на пешехода и все причины дорожной аварии.