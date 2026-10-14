Школьников приглашают поздравить Деда Мороза стихами, песнями и подарками

09:46, 14 октября 2026, ПАИ

С 15 октября по 5 ноября во всех регионах России пройдёт творческая акция для школьников «Поздравь Деда Мороза». Участникам предложат подготовить поздравление в одной из четырёх номинаций: написать стихотворение, придумать сказку, сочинить песню или сделать подарок своими руками, сообщили в Минкульте РФ.

Работы принимаются в следующих номинациях:

«Стихотворение для Деда Мороза» – написать собственное стихотворение ко дню рождения Деда Мороза и выразительно прочитать его.

«Сказка для Деда Мороза» – придумать и рассказать сказку, связанную с празднованием дня рождения зимнего волшебника.

«Песня для Деда Мороза» – сочинить и исполнить песню, посвященную его дню рождения.

«Подарок для Деда Мороза» – своими руками сделать поздравительную открытку с добрыми пожеланиями или поделку ко дню рождения сказочного героя.

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Сделать это можно с 15 октября по 5 ноября включительно.

Эксперты отберут около 100 наиболее интересных работ. Итоги акции опубликуют 18 ноября – в день рождения великоустюгского Деда Мороза – в разделе «Новости» на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Победители получат памятные подарки от всероссийского Деда Мороза. Главным призом станет сертификат на посещение его знаменитой вотчины в Великом Устюге.