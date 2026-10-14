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Общество

Юрист объяснил, почему покупка квартиры на вторичном рынке выгоднее новостройки

Покупка квартиры на вторичном рынке выгоднее, чем в новостройке, заявил Общественной службе новостей заместитель председателя Союза юристов Москвы, доктор юридических наук, профессор Александр Толмачёв. По его словам, застройщики в первичном секторе нередко банкротятся и не исполняют обязательства.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Юрист привёл пример: если договор с компанией был подписан три года назад, а её сегодня признали банкротом, сделку аннулируют. Это и есть главная проблема для граждан, отметил Толмачёв. Он посоветовал переуступать недостроенную квартиру, чтобы сохранить хотя бы часть средств и не остаться должным банку, поскольку дождаться жилья всё равно не получится.

Специалист также напомнил, что отсрочку по уплате штрафов для застройщиков за срыв сроков не отменят. Поэтому, по его мнению, стоит присмотреться к вторичному рынку квартир.

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