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Общество

Психическое здоровье ребёнка: зона ответственности родителей станет темой брифинга в медиацентре ПАИ

Брифинг, посвящённый психическому здоровью ребёнка как зоне ответственности родителя, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 14 октября, в 12:00.

Что входит в зону ответственности родителей с точки зрения закона и школьной практики? Какую роль играет семья и какие задачи стоят перед родителями в процессе обеспечения психического здоровья ребёнка? Какие виды нарушений в поведении детей-подростков чаще встречаются в последнее время? Можно ли распознать проблемы ребёнка, наблюдая за его поведением, как это сделать, на что обратить внимание?

Об этом подробно расскажут заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев, старший помощник руководителя СУ СК России по Псковской области Валерия Першина и инспектор отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области Лариса Котелевская.

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