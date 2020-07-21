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Общество

Предлагаемые зарплаты в России выросли на 14%

На 14% выросли заработные платы в России. При этом требования соискателей снизились, пишет газета «Известия».

В среднем по России потенциальные работники просят 44,4 тысяч рублей вместо 45,4 тысяч, свидетельствуют данные мониторинга компании HeadHunter.

Средняя сумма зарплат, которые предлагали соискателям в июне, выросла с 43,4 тыс. рублей до 49,5 тыс. рублей. Предполагаемые зарплаты домашнего персонала возросли на 36% (с 37 тыс. рублей до 50,2 тыс. рублей).

При этом заработные платы на 4% были снижены в области страхования, для госслужащих – на 6%, а для студентов на 8%.

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