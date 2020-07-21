«Живём под постоянным давлением»: Приют для животных «Лесопилка» ищет новое место

07:24, 21 июля 2020, ПАИ

В новом месте нуждается псковский приют для животных «Лесопилка». Об этом зоозащитная организация написала на своей странице в Instagram.

В приюте рассказали, что вынуждены жить под давлением хозяина территории и зданий.

«Нам предлагают постепенно выселиться из основного здания в ангар и полностью освободить территорию перед зданием и вокруг него - там начинается ремонт, и мы будем мешать», - отметили в зоозащите.

За 1/3 всей территории, которую сейчас занимает «Лесопилка» и ангар предстоит платить 35 тысяч рублей каждый месяц.

«Поиски нового места продолжаем, уже просмотрено больше 20 строений и столько же земельных участков. Пока всё не то», - рассказали в приюте.

При этом зоозащитная организация продолжает существовать и постоянно принимает питомцев. На данный момент в приюте более 90 животных.

«Мы боремся с обстоятельствами, мы ищем пути улучшить жизнь приюта, кормим, моем, пристраиваем, принимаем и любим, не предавая никого», - добавили в зоозащитной организации.