Псковичи просят установить пандус на лестнице
Жители Пскова просят установить пандус на лестнице к пешеходному мосту через реку Пскову. Соответствующую просьбу разместил местный житель Иван Васильев на сайте губернатора Псковской области.
«Сделайте пандус для колясок, велосипедов на лестнице к пешеходному мосту через реку Пскову со стороны улицы Воровского», - призвал местный житель, приложив соответствующую фотографию.
Ответственным за решение данного вопроса был назначен глава администрации города Александр Братчиков.