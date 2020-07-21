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Общество

Псковичи просят установить пандус на лестнице

Фото: Иван Васильев

Жители Пскова просят установить пандус на лестнице к пешеходному мосту через реку Пскову. Соответствующую просьбу разместил местный житель Иван Васильев на сайте губернатора Псковской области.

«Сделайте пандус для колясок, велосипедов на лестнице к пешеходному мосту через реку Пскову со стороны улицы Воровского», - призвал местный житель, приложив соответствующую фотографию.

Ответственным за решение данного вопроса был назначен глава администрации города Александр Братчиков.

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