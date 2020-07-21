694 человека заразились коронавирусом в Великих Луках

09:11, 21 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 694 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на пять человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 043 случая), на третьем – Псковский район (280 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 3 454 случая заражения коронавирусом, 2 164 человека выздоровело, 45 – умерло.