Отставание по вывозу ТКО из СНТ Псковского района ликвидировано

09:33, 21 июля 2020, ПАИ

Ликвидировано отставание по вывозу ТКО из псковских СНТ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром» – регоператора по обращению с ТКО в Псковской области.

В сжатые сроки было ликвидировано отставание по вывозу ТКО из садоводческих товариществ Псковского района. 13 июля вышла из строя спецтехника, которая занималась вывозом отходов из псковских СНТ.

Оперативно устранить поломку не удалось, поэтому перевозчик согласовал поступление новой машины специализированного типа для погрузки 6-кубовых контейнеров.

Новый автомобиль приступил к работе в Псковском районе днём 18 июля, одной из первых была убрана площадка СНТ «Ветеран».

Регоператор своевременно обратил внимание перевозчика на необходимость оперативного решения проблемы, и она была устранена в минимально возможные сроки.