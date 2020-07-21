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Общество

Новый состав Общественной наблюдательной комиссии сформирован в Псковской области

В Псковской области сформирован новый состав Общественной наблюдательной комиссии региона, члены которой наделены правом беспрепятственно входить в любые изоляторы временного содержания, СИЗО и исправительные колонии без разрешения начальника.

Как сообщил Псковскому агентству информации уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, в новый состав комиссии вошли семь человек: Владимир Болдышев, Василий Лупаков, Эдуард Малин, Григорий Матвеев, Владимир Флавьянов, Андрей Холмов и Александр Шабанов.

Мандаты новым членам Общественной наблюдательной комиссии Псковской области вручил член комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

После этого члены пятого состава Общественной наблюдательной комиссии Псковской области провели организационное заседание, утвердили регламент работы комиссии, в соответствии с которым они будут работать весь срок полномочий в течение трёх лет, до 29 июня 2023 года. Также они выбрали председателем комиссии Эдуарда Малина, зампредседателя комиссии – Андрея Холмова и секретарём комиссии – Григория Матвеева.

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