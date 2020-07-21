«В красную зону без коронавируса»: Невельчанин пожаловался на великолукский COVID-центр

19:24, 21 июля 2020, ПАИ

На великолукский COVID-центр пожаловался житель Невеля Олег Траньков. С соответствующей жалобой он обратился в редакцию Псковского агентства информации. Он написал большое письмо с подробностями о своих медицинских «злоключений», это же письмо он отправил на имя губернатора Псковкой области Михаила Ведерникова.

У невельчанина обнаружили правостороннюю пневмонию, после чего отправили в COVID-центр города Великие Луки.

«Там сделали компьютерную томографию, и, ничего не объяснив, сказали, что не отпустят домой из-за малого присутствия кислорода в крови», - отметил Олег Траньков.

При этом, как говорит автор письма, у него не был подтверждён коронавирус, о чем свидетельствует заключение невельского врача-рентгенолога.

«Меня положили в красную зону, где со мной находились больные коронавирусом, - рассказал Олег Траньков. – Пациенты с коронавирусом и без него ходили по коридору и пользовались одним туалетом, что могло привести к массовому заражению, очагом которого стало бы медицинское учреждение».

При этом невельчанин отметил, что больнице ему отказывались выдать защитные маски, аргументируя это тем, что «надо иметь свою».

«Дикая грубость некоторых членов медперсонала поражает, - написал Олег Траньков. – Ни сострадания, ни познания у них нет, а о медицинской этике и говорить не приходится», но справедливости ради, невельчанин отметил, что в COVID-центре есть и хорошие медики – молодые врачи, которые недавно пришли получать опыт.

Не только грубость задели за живое пациента, но и отсутствие лечения, которые должны оказывать прри таком серьезном заболевании, как пневмония. Он рассказал, что за всё время нахождения в великолукском COVID-центре его осмотрел всего лишь один врач.

«При высокой температуре приходится выпрашивать парацетамол», - отметил Траньков.

В телефонной беседе с корреспондентом ПАИ, Олег Траньков собщил, что после обнародования письма, его направили в Псковский COVID-центр, где он смог получить комплексное лечение и был осмотрен сразу несколькими врачами.

«Коронавирус у меня не подтвердился, но есть пневмония и я вынужден находиться пока здесь, чтобы не подвергать опасности своих близких», - отметил Траньков.

В заключении Олег Траньков поблагодарил псковский COVID-центр и его персонал за хорошее и комплексное лечение, добавив, что медицина в Пскове даже лучше, чем в Европе.