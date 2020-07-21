Более 8,9 млн человек в мире вылечились от коронавируса

10:12, 21 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 21 июля в мире зарегистрировано 14 859 811 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 613 367 человек. Количество выздоровевших – 8 912 303.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 3 961 556. В этой стране от коронавируса умерло 143 835 человек, выздоровело 1 850 224.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 777 486 человек, выздоровело 553 602 пациента, умерло – 12 427. В Псковской области выявлено 3 454 случая заражения коронавирусом, 2 164 человека выздоровело, 45 – умерло.