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Общество

Жители Острова отмечают 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Фото газеты "Островские вести"

21 июля жители Острова отмечают 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, пишет газета «Островские вести».

Памятные мероприятия прошли на площади имени К. И. Назаровой, в парке Победы и у памятного знака 146-й стрелковой дивизии с соблюдением всех санитарных норм.

С памятной датой жителей муниципалитета поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «В день годовщины освобождения Островского района мы вспоминаем всех, кто в дни войны защищал район на передовой и в тылу, трудился не покладая рук, поддерживал фронт и партизан, – отметил он в своём обращении. – Жители Острова навсегда войдут в историю как несгибаемые, смелые и мужественные люди. Сколько молодых подпольщиков было казнено, растерзано, но не согласилось на предательство. И эта отвага, смелость и упорство живёт и в их потомках, в современных жителях района».

«Сегодня мы вспоминаем не только военный, но и трудовой подвиг народа. В годы оккупации район был разрушен и разграблен. И огромными усилиями местных жителей постепенно восстанавливался после войны. Мы говорим слова благодарности всем, кто отдал свои жизни, силы, здоровье за свободу и процветание Острова. Уверен, что трудами неравнодушных людей район будет с каждым годом становиться краше и комфортнее», – добавил он.

Михаил Ведерников пожелал каждому жителю Островского района мира, удачи, благополучия и успехов.

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