Александр Седунов: Нам необходим дополнительный приток учителей
«Нам необходим дополнительный приток учителей», – сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в ходе пресс-конференции 21 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«В Пскове и Великих Луках сохраняются проблемы с кадрами», – пояснил он.
Александр Седунов рассказал, что имеется список вакансий. Он добавил, что все желающие работать учителями могут позвонить в комитет по образованию Псковской области.