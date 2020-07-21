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Общество

В Острове-3 планируется построить новую блочно-модульную газовую котельную

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Построить новую блочно-модульную газовую котельную планируется в военном городке Остров-3. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым.

Глава региона рассказал о ходе строительства новых корпусов Псковской областной инфекционной больницы, которая по поручению президента Владимира Путина ведётся силами военно-строительного комплекса Минобороны России.

Участники встречи обсудили детали реализации этого значимого для региона проекта. В данный момент работы ведутся в соответствии с графиком. Параллельно с основными строительно-монтажными работами на площадках идет технологическое присоединение к сетям энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Многофункциональные медицинские центры будут оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарём.

Тимур Иванов обсудил с Михаилом Ведерниковым перспективы взаимодействия и сотрудничества в сфере строительства, имущественного комплекса Минобороны. Речь зашла и о модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры военного городка Остров-3.

В настоящее время передача жилого фонда и инфраструктуры населенного пункта в муниципальную собственность завершена. В рамках концессионного соглашения в Острове-3 планируется построить новую блочно-модульную газовую котельную.

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