На 35 тысяч рублей оштрафовала рыбоохрана браконьеров на псковских водоёмах
13 по 19 июля в Псковской области рыбинспекторы выявили 15 административных правонарушений и оштрафовали браконьеров на 35 тысяч рублей.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, за неделю инспекторы также изъяли у нарушителей одно незаконное орудие лова.
В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 95 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 257 тысяч рублей.