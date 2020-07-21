Как на клочке земли и воды в Пскове создали оазис спорта

15:50, 21 июля 2020, ПАИ

Веранда кафе, уютные кресла, теплый ветер, приятный разговор, солнце, отражающееся в гребнях невысоких волн и человек, рассекающий на вейкборде блестящую поверхность воды. Нет, это не морской курорт, это псковский вейк-парк.

Время приближается к пяти часам вечера. Рабочий день. В парке немноголюдно: несколько инструкторов, райдер (так принято называть тех, кто катается на вейкборде), да группка мальчишек на скейт площадке.

-Посетители начнут подтягиваться после шести, - говорит основатель парка Павел Герасенков. - В этом сезоне, видимо, из-за карантина большой приток людей, много новичков, которым интересно попробовать что-то интересное.

Взгляд с той стороны

К идее создания парка в Пскове Павел присматривался и примерялся ни один год. Она возникла на фоне его увлечения вейкбордингом. Сначала он катался за катером по Великой, ездил в питерские и московские вейк-парки, а в 2014 году с друзьями оказался в самом настоящем вейк-лагере в Турции.

- То, что я там увидел, коренным образом отличалось от наших вейк-парков, даже столичных, - рассказывает Павел. – Там они похожи на настоящие курорты, куда можно приехать с семьей, друзьями отдохнуть и покататься. Тогда и возникла у меня идея открыть не просто центр для занятий спортом, но и место для отдыха своего, друзей, жителей города.

Из лагеря домой он вернулся в конце мая, а 19 июля открылся псковский вейк-парк. От задумки до ее воплощения прошло около двух месяцев.

-Первая задача, которая встала передо мной по возвращению – выбор места, - вспоминает Павел. - Я поехал по водоемам Пскова, потому что делать парк за городом не хотелось, он должен был быть доступен, как можно большему количеству людей.

Среди рассматриваемых вариантов была запруда на Пскове у отеля «Гелиопарк», утиный пруд на Дамбе. Но везде чего-то не хватало.

-На это место я обратил внимание, когда ехал по той стороне реки, - рассказывает основатель парка. – Здесь в свое время тренировались гребцы, остался укрепленный берег, асфальтовый подъезд. В общем, как увидел, так и пошел договариваться об аренде.

В первый год работы парк состоял из канатной установки, одной раздевалки и да туалета. Добром обрастали постепенно.

-Я по профессии инженер-строитель, и понимаю, что место, где ты живешь и проводишь время надо благоустраивать, - отмечает Павел. - Если это двор многоквартирного дома, то там должна быть детская площадка, место для отдыха. По такому же принципу и парк обустраивал. Мы, когда поставили лебедку, почти сразу же сделали пляжную волейбольную площадку. Хотели привлечь спортсменов, чтобы они присматривались и к вейкбордингу. Потом поставили детскую площадку, кафе, веранду, построили батут у воды, сделали воркаут площадку, которая во время карантина оказалась очень востребована, кстати. Со временем подтянулись скейтеры и велосипедисты, предложили сделать скейт-парк. Я помог им с материалами, они сами его спроектировали и соорудили.

Все активности, что есть в вейк-парке, кроме вейкборда, совершенно бесплатны для посетителей – этому принципу работы парка Павел остался верен и спустя шесть лет. Можно прийти компанией и поиграть в волейбол, а можно позаниматься на тренажерах или просто посидеть в удобном кресле, наблюдая, как играет солнце с водой, и тренируются райдеры. Красиво!

- Этот парк – мое хобби, отдушина что ли. Это даже не бизнес, потому что это мероприятие денег особенно не приносит. Нельзя сказать, что это совсем уж убыточное предприятие, скорее самоокупаемый проект. Он работает летом, а зимой – нет. И я как работодатель, не могу работающим здесь людям, предложить занятость в зимнее время. Но мне повезло: у нас сформировался заинтересованный в развитии и этого вида спорта, и этого места коллектив. Он не большой – 6 человек - но каждое лето ребята возвращаются сюда снова.

Докатались до федерации

Отдых отдыхом, но спорту здесь уделяют особое внимание. В прошлом году в регионе была создана федерация воднолыжного спорта. С ее появлением псковские райдеры получили не только право голоса - среди прочего они могут поучаствовать в выборе города, где пройдет следующий чемпионат России по вейкборду, например - но и возможность получить спортивный разряд. А это уже совершенно иной уровень.

Ближайшие соревнования, на которых за разряд можно будет побороться, пройдут в парке 1 августа. Это будет Чемпионат Псковской области по кабельному вейкборду.

Вейкбординг бывает катерным - когда спортсмен едет за катером, держась за фал и выполняя трюки с помощью бегущей от катера волны, а бывает кабельным. В кабельном вейкбординге движение спортсмена по воде происходит с помощью механизированной канатно-буксировочной установки, заменяющей катер. Так вот Pskov Wake Park - это кабельный вейк-спот.

-Соревнования мы проводим с самого открытия парка, - говорит Павел. – Но первое время они носили междусобойный характер, а в прошлом году мы сделали первые серьезные, используя ресурс WakeBase. Он позволяет спортсменам получать баллы за места, и тем самым повышать свой рейтинг в общероссийской таблице. Соответственно, чем чаще ты участвуешь в соревнованиях и занимаешь лучшие места, тем выше ты поднимаешься в рейтинговой таблице.

Прошлым летом на соревнования в Псков приезжали 50 спортсменов. Для сравнения: прошлогодний чемпионат России собрал около 80 райдеров. В этом году уже зарегистрировались 23 участника. География самая разнообразная: от Санкт-Петербурга до Краснодарского края.

Псковские спортсмены тоже активные участники соревнований. Сам Павел в прошлом году участвовал в десяти в разных регионах страны. В рейтинговой таблице он занимает третье место в группе Masters - возрастной категории 30-40 лет. Смеется, говоря, что категория рассчитана на тех, с кого начинает сыпаться песок, самая же зрелищная – категория Open, в ней выступают настоящие профессионалы.

В этом году ряд соревнований ему придется пропустить – тренируясь, здорово повредил колено. Это, однако, не означает, что вейкбординг опасный для здоровья вид спорта. Чаще всего травмы получают не новички, а те, кто решил, что твердо стоит на доске и может совершенно безбашенно заниматься трюкачеством.

А если соблюдать меры предосторожности, то кататься можно даже по лужам. Что собственно и сделали пару лет назад псковские райдеры, когда Псков в очередной раз затопило. Видео, размещенное на youtube-канале, набрало около 100 000 просмотров.

В парк за удовольствием

За шесть лет работы парка интерес к вейкбордингу в регионе вырос. Однако занимаются им преимущественно люди состоявшиеся. Объясняется это, в том числе, и финансовой стороной вопроса: не дешевое это удовольствие.

- В вейк-парках есть и детские секции, но в Пскове они пока не заходят: либо мы еще не раскрутились до должного уровня, либо это все-таки дороговатое мероприятие, - говорит Павел. – Одно дело приходить кататься для удовольствия. Для этого ничего не надо покупать, все можно взять в прокат. И совсем другое дело, когда ты начинаешь заниматься по-настоящему. Результаты будут только в том случае, если у тебя все обмундирование свое: доска по размеру, ботинки, костюм. Все это стоит хороших денег. Для примера комплект, состоящий из креплений и доски, обойдется минимум в тридцать тысяч рублей.

Зато попробовать прокатиться на вейкборде может абсолютно каждый. Для этого не обязательно уметь плавать. В псковском вейк-парке на вейкборд встают даже семилетние дети.

В ближайших планах – сделать парк еще комфортнее для посетителей. Есть большое желание обновить фигуры, которые используются для трюков. Большая их часть сделана своими руками - заводские очень уж дорогие. Диапазон цен варьируется от 70 000 рублей и до бесконечности.

- Но самое сложное - поддерживать этот проект, - признается Павел. - Не то чтобы руки опускаются, никогда не опускались, я все-таки считаю парк своим детищем, и мне очень нравится этим заниматься, но он требует времени. Первые годы я тут сам работал руками, и от этого удовольствие получал, потом времени стало не хватать, а сейчас я и вовсе сюда редко приезжаю. У меня семья, двое маленьких детей, работа, которая требует частых командировок.

К шести часам начинают подтягиваться посетители: улыбающиеся, загорелые, с досками, они словно сошли с летних открыток. Среди них член молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, инвалид-колясочник Владимир Петров. Он один из постоянных клиентов парка. Трещит лебедка, играет музыка, смеются люди - хорошо. Больше бы таких мест в нашем городе.

ПАИ-live с Павлом Герасенковым смотрите здесь.

При поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».