Владимир Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет

14:32, 21 июля 2020, ПАИ

Повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет поставил задачу глава государства Владимир Путин. Такое поручение президент дал в рамках подписания указа «О национальных целях развития России на период до 2030 года», передает РИА Новости.

В документе Путин определил социальные, экономические и экологические задачи.

Глава государства ранее заявлял, что продолжительность жизни населения является показателем качества работы властей и призвал обратить внимание на этот ориентир.

По оценке Росстата, продолжительность жизни россиян составляет 73,3 года. Достаточно высоким остаётся показатель смертности трудоспособного населения. Кроме того, более 10% смертей в стране происходят из-за злоупотребления алкоголем.