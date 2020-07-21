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Общество

Владимир Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет

Фото Андрея Степанова

Повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет поставил задачу глава государства Владимир Путин. Такое поручение президент дал в рамках подписания указа «О национальных целях развития России на период до 2030 года», передает РИА Новости.

В документе Путин определил социальные, экономические и экологические задачи.

Глава государства ранее заявлял, что продолжительность жизни населения является показателем качества работы властей и призвал обратить внимание на этот ориентир.

По оценке Росстата, продолжительность жизни россиян составляет 73,3 года. Достаточно высоким остаётся показатель смертности трудоспособного населения. Кроме того, более 10% смертей в стране происходят из-за злоупотребления алкоголем.

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