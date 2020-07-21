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Общество

Дмитрий Шахов принял участие в семинаре «Соблюдение международных стандартов в области прав человека в рамках эпидемии COVID-19»

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие семинаре «Соблюдение международных стандартов в области прав человека в рамках эпидемии COVID-19». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате регионального омбудсмена.

Семинар провели представители Совета Европы и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В мероприятии приняли участие 45 уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, представители МИД России, генеральный директор Директората Совета Европы по правам человека и верховенству права Кристос Якумопулос, глава программного офиса Совета Европы в Российской Федерации Петр Зих.

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что сегодня как никогда возросла значимость деятельности правозащитников, для которых краеугольными вопросами стали меры защиты здоровья и безопасности населения, меры социальной поддержки, оценка мероприятий, осуществляемых государственными органами – их соразмерности и достаточности, – а также выстраивание правозащитной дипломатии для помощи соотечественникам, которые в связи с коронавирусом попали в сложную ситуацию на территории других стран. В этих условиях важно обеспечить комплексную деятельность системы государственной правозащиты.

В ходе семинара также обсуждались вопросы правовой поддержки граждан в условиях коронавирусной пандемии, практики работы уполномоченных по правам человека, мер поддержки населения со стороны государства.

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