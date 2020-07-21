На экспорт: Светлана Ярлыковская расскажет о внешнеэкономической активности псковских предприятий в эфире ПАИ-live

14:52, 21 июля 2020, ПАИ

Директор Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская расскажет о том, как развиваются внешнеэкономические связи предприятий региона в эфире ПАИ-live во вторник, 21 июля, в 16:00.

Поговорим об изменениях, которые произошли за последние несколько месяцев в налаживании трансграничных экономических отношений, о расширении географии экспорта из Псковской области, кто и что поставляет из региона в Венесуэлу, и кого повезут на болота.

Смотрите в эфире Псковского агентства информации.