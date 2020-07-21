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Общество

«Как картина акварельная!»: Изборские березы в объективе Петра Косых поразили жителей России

Фото: Петр Косых.

Петербургский фотохудожник-пейзажист Петр Косых в июле этого года путешествовал по Псковской области и запечатлел на свой фотоаппарат виды Пушкинских Гор и Изборско-Мальской долины. Особенно поразил 46-тысячную аудиторию его Instagram кадр с изборскими березками, тонущими в молочном тумане.

О том, что перед ними не живопись, а фотография, люди догадываются только благодаря описанию от автора. «Туман, деревья – все настоящее, графические редакторы тут ни при чем... Не часто в природе удается увидеть подобный атмосферный пейзаж, еще реже удается запечатлеть его с нужной точки, под правильным углом и на достаточном фокусном расстоянии», - пишет Петр Косых. Фотохудожник назвал свою работу «минималистичной и воздушной картинкой» и поделился, что в то утро он вспомнил сказку «Гуси-лебеди» с молочной рекой и кисельными берегами.

«Неужели это фотография? Такое впечатление, что иллюстрация к сказке или стилизованный акварельный рисунок!» - пишет в комментариях Мария Куланова. Большинство подписчиков Петра признались, что были уверены, что перед ними акварель, многие усмотрели сходство фотографии с японской живописью.

«Туман отлично преображает любую местность до неузнаваемости и действительно придает какой-то акварельности и сказочности», - соглашается фотохудожник.

«Феерично», «превосходно», «нежно», «фантастически», «сказочно», «потрясающе», - восхищаются подписчики автора из разных уголков России. «За границей поездил, но хочется путешествовать по России», - ответил на один из комментариев Петр Косых.

Фото: Петр Косых.

Среди работ петербургского фотохудожника Петра Косых можно найти русские пейзажи, заброшенные здания, необычную архитектуру и интересные места. Также фотограф ведет блог путешественника, где, в том числе, рассказал о своей поездке в Пушкинские Горы.

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