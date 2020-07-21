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Общество

Волонтёры посетят воинские захоронения Великой Отечественной войны в Псковской области

Волонтёры акции «Маяки дружбы. День Победы — один на всех!» посетят воинские захоронения Великой Отечественной войны в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

21 июля волонтёры прибыли в Псков. Делегация состоит из студентов вузов Москвы — участников патриотических проектов, также к ним присоединились двое учащихся ПсковГУ.

Участников в ближайшие четыре дня ждёт насыщенная программа. Гости познакомятся с Псковом, посетят экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, а также изучат деятельность администрации Псковской области в сфере патриотического воспитания населения и работу проектного офиса «Команда 2018». Кроме того, студенты уже провели волонтёрскую акцию по уборке территории рядом с обелиском жертвам фашизма в микрорайоне «Кресты».

Участники делегации посетят военно-исторический комплекс «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района, и ознакомятся с деятельностью местных патриотических организаций. При содействии Центра «Патриот» будет проведён автопоезд по местам боевой славы к памятным знакам и массовым захоронениям воинов на территории Пскова. Состоится и экскурсия к монументу «В память о Ледовом побоище» в Псковском районе.

В последний день пребывания делегации будет проведена встреча с представителями патриотических общественных организаций Опочецкого района, участие в волонтёрской акции на братском захоронении в парке на Городском валу. Дополнительно запланировано посещение Изборской крепости и места проведения поисковых работ на месте обнаружения массового захоронения узников концлагеря «Моглино».

В целом в состав отряда акции вошли 75 добровольцев, которые разделены по группам, помимо Пскова посетят Калининград, Волгоград, Ржев и Нальчик.

Отметим, международная акция «Маяки дружбы. День Победы — один на всех!» проходит в России уже третий раз. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей России, Межрегиональное движение за межнациональное согласие «Маяки дружбы», а также Центросоюз РФ. Целью мероприятия является сохранение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, укрепление традиций праздника Победы и воспрепятствование искажению истории.

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