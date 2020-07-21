В Португалии заинтересовались продукцией из Псковской области

16:15, 21 июля 2020, ПАИ

Псковская область планирует экспортировать продукцию в Португалию, на этой неделе Торгово-промышленной палате Лиссабона по видеосвязи презентуют псковские предприятия. Об этом в эфире ПАИ-live рассказала директор Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская.

Руководитель Центра отметила, что у Псковской области появился новый контрагент – Португалия. Договоренности удалось достигнуть благодаря жителю Пскова, который переехал в эту страну. «Ждём видеосвязи, а дальше будем детализировано отталкиваться от того, какую продукцию, какие предприятия сможем туда отправить», - отметила гостья эфира.

Также Светлана Ярлыковская рассказала о трудностях, с которым столкнулся производственный сектор, экспортируя свою продукцию в Европу. Товары, как правило, требуют не только поставки и отгрузки, но и шеф-монтажа, то есть специалист предприятия должен отправиться к заказчику. А это в условиях закрытых государственных границ под запретом. Центр поддержки экспорта Псковской области пытается найти решение этой проблемы.