Семь псковских предприятий будут представлены на Amazon

16:35, 21 июля 2020, ПАИ

Порядка семи предприятий Псковской области будут представлены на электронной площадке Amazon. Об этом заявила директор Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская в прямом эфире ПАИ-live 21 июля.

«Заводим порядка семи псковских предприятий на электронную площадку Amazon. Это требовало очень детализированного согласования. Думаю, пазл сложится и всё красиво выстрелит», – сказала она.

Amazon – самая большая торговая площадка в мире, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет. Компания получила свою популярность благодаря тому, что первая начала продавать товары массового спроса по всему миру.