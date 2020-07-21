Светлана Ярлыковская: Псковские предприятия ведут себя очень грамотно

16:18, 21 июля 2020, ПАИ

Псковские предприятия ведут себя очень грамотно с точки зрения финансовых инструментов. Об этом рассказала директор Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская.

«Надо отдать должное нашим предприятиям, с точки зрения финансовых инструментов, они ведут себя очень грамотно. На каждом этапе сделки они оценивают риски, согласовывают условия», - рассказала Светлана Ярлыковская.

Также спикер отметила, что завод по производству гальванического оборудования «Полипласт» практически является единственным предприятием, которое отгрузилось в Венесуэле.

«Отношения с этой страной поддерживаются, сейчас готовится новый контракт, - отметила Ярлыковская, добавив о таком немаловажном факторе, как финансовое обеспечение. – Венесуэла платит вовремя, иначе бы не отгружались».