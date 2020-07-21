В осенней ярмарке в Латвии Псковская область будет участвовать онлайн

16:17, 21 июля 2020, ПАИ

Поехать на ярмарку в Латвию в сентябре Псковская область не сможет, однако коллеги предложили нашему региону поучаствовать в ярмарке в онлайн-формате. Об этом в эфире ПАИ-live сообщила директор Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская.

Латвийская сторона предложила определить десять псковских компаний, которые будут презентованы в рамках проходящего мероприятия.

«Попробуем вынести практическую пользу от этого мероприятия», - отметила директор Центра поддержки экспорта и добавила, что регион думает над тем, чтобы отправить в Латвию образцы продукции псковских производителей.