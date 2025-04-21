Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Девять клещей-возбудителей боррелиоза обнаружили в Псковской области

57 клещей исследовали в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 14 по 20 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе медицинского учреждения.

Фото сгенерировано нейросетью

В Пскове прошло исследование 50 клещей. Из них клещевым боррелиозом были поражены восемь клещей, моноцитарным эрлихиозом человека – один и анаплазмозом человека – также один.

В Великих Луках в лаборатории проверили семь клещей. Один оказался поражён клещевым боррелиозом.

Эти клещевые инфекции являются опасными для человека. Всего за 2025 год было исследовано 114 клещей. Средний уровень поражённости паразитов различными инфекциями составляет 22,8%.

Ранее сообщалось, что в Пскове и Великих Луках открыты пункты по исследованию клещей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 апреля 2025

Занесённого в Красную Книгу орлана-белохвоста сфотографировали в Полистовском заповеднике
21 апреля 2025

Девять клещей-возбудителей боррелиоза обнаружили в Псковской области
21 апреля 2025

О трендах в найме сотрудников рассказала директор по персоналу псковской компании
21 апреля 2025

Школьница из Новоржевского округа вышла в финал конкурса «История местного самоуправления моего края»
21 апреля 2025

Энергетики обновили подсветку стелы Героям Великой Отечественной войны в Печорах
21 апреля 2025

Магнитные бури накроют Землю на несколько дней
21 апреля 2025

Фонтан у детской школы искусств открыли в Невеле
21 апреля 2025

Жителей Псковской области приглашают на всероссийский проект «Истоки. Школа»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...