Девять клещей-возбудителей боррелиоза обнаружили в Псковской области

18:14, 21 апреля 2025, ПАИ

57 клещей исследовали в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 14 по 20 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе медицинского учреждения.

В Пскове прошло исследование 50 клещей. Из них клещевым боррелиозом были поражены восемь клещей, моноцитарным эрлихиозом человека – один и анаплазмозом человека – также один.

В Великих Луках в лаборатории проверили семь клещей. Один оказался поражён клещевым боррелиозом.

Эти клещевые инфекции являются опасными для человека. Всего за 2025 год было исследовано 114 клещей. Средний уровень поражённости паразитов различными инфекциями составляет 22,8%.

Ранее сообщалось, что в Пскове и Великих Луках открыты пункты по исследованию клещей.