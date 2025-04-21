О трендах в найме сотрудников рассказала директор по персоналу псковской компании

18:02, 21 апреля 2025, ПАИ

Какие тренды в HR наблюдаются в этом году, чем они отличаются от прошлых лет и как работодатели ищут сотрудников в эпоху дефицита кадров, рассказала директор по персоналу компании «ИВА» Ирина Митрофанова в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 апреля.

«В современном мире HR и бизнес – это как единое целое. HR-специалист является драйвером роста компании», – сказала гостья студии. Сегодня специалисты по подбору кадров работают как с соискателями, так и с сотрудниками компании. Так, для кандидатов компания ведёт свои социальные сети, в которых рассказывает о жизни предприятия и его ценностях – так привлекается целевая аудитория компании. Ирина Митрофанова посоветовала при поиске работы ориентироваться не только на известную всем площадку по подбору персонала: «Сейчас у нас развивается множество платформ по поиску сотрудников. Например, в Пскове есть популярная группа в соцсети «ВКонтакте», где ежедневно предлагается множество вакансий».

Профессионалы по подбору кадров не забывают и о сотрудниках, которых волнует собственный карьерный трек. Обращаясь к HR-менеджеру, они часто спрашивают, что нужно сделать, чтобы через год вырасти в должности, какие программы обучения можно получить, как вырасти в зарплате. Это внутренний кадровый резерв. «В компании «ИВА» мы можем бизнес-процесс поменять, передать один функционал другому человеку, естественно, за определённую доплату или при полном пересмотре мотивационной части», – объяснила гостья студии. Она подчеркнула, что такой метод позволяет сотруднику не только вырасти в зарплате, но и получить новые компетенции.

Рассказывая о макротрендах, эксперт сказала, что в ближайшие пять–десять лет в России будет не хватать от пяти до семи миллионов человек – это на замену тех, кто выйдет на пенсию, а также для замены в растущих производствах. В целом за прошедшие 20 лет в России произошла уникальная трансформация рынка, считает Ирина Митрофанова. Закрывать вакансии работодатель сможет благодаря сочетанию различных форм трудоустройств, таких как самозанятость, проектная и удалённая работа.

*HR – специалист по подбору кадров.