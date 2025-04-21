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Владимир Путин восхитился успехами 76-й Псковской дивизии

Президент РФ Владимир Путин восхитился успехами 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Глава государства заявил, что практически каждый день слышит об успехах 76-й Псковской дивизии ВДВ. «Они воюют достойно, дерзко, результативно и героически», – отметил Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов сегодня, 21 апреля.

Напомним, что в марте Владимир Путин назвал в числе наиболее отличившихся в ходе освобождения территорий Курской области боевых соединений 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию.

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