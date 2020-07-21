0
17:05
Фотовыставка «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО» открылась в Пскове
16:27
Варлаамовская башня Псковского кремля открылась для индивидуальных посетителей
16:06
Сколько будет стоить вывоз мусора в Псковской области с 1 августа
16:01
Начался ПАИ-live с директором Центра поддержки экспорта Псковской области Светланой Ярлыковской
15:50
Как на клочке земли и воды в Пскове создали оазис спорта
15:18
В Порхове массово поджигают мусорные контейнеры
15:00
Проверено на себе: Как выехать в Евросоюз, когда границы закрыты
Еще новости
Общество

Около 300 псковских ветеранов войны получат телефоны с безлимитной бесплатной мобильной связью

В Псковской области стартовала акция «Телефоны фронтовикам». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт акции в регионе дали региональное отделение партии «Единая Россия» и «Волонтеры Победы».

Первым подарок получил участник Великой Отечественной войны Григорий Шарандо из Невеля.  К нему приехали секретарь местного отделения партии Виктор Зуев и волонтёры.

Григорий Сергеевич Шарандо в 1943 году семнадцатилетним подростком, приписав себе один год, ушёл на фронт. Участвовал в форсировании Одера, воевал в Прибалтике, освобождал Прагу, где и встретил Победу, дважды был ранен. Домой вернулся с двумя медалями «За отвагу».

Виктор Зуев поблагодарил Григория Сергеевича за его вклад в Великую Победу, за достойный пример нынешнему поколению. В Невельском районе телефоны будут вручены 15 фронтовикам.

«Сегодняшняя акция – это еще один знак уважения и признательности людям, перед которыми мы в неоплатном долгу. Важно не забывать пожилых, постоянно проявлять заботу, чуткость и внимание», - отметил Зуев.

В рамках акции «Телефоны фронтовикам» участникам и инвалидам войны, проживающим на территории Псковской области – около 300 человек, вручат кнопочные телефоны и сертификаты на бесплатную сотовую связь. Так они смогут оставаться на связи с родными и в случае необходимости вызвать экстренные службы.

Президиум Генсовета «Единой России» поддержал инициативу «Волонтёров Победы» об организации в 2020 году шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны и обеспечении мобильными телефонами каждого из них. В свою очередь, Министерство связи и массовых коммуникаций и сотовые операторы обеспечат пожизненной бесплатной мобильной связью более 52 тысяч участников и инвалидов войны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Более 27 млн деревьев высадили в рамках международной акции «Сад памяти» Семь наград выиграли псковские моделисты на конкурсе «День Победы – 2020» Себеж отмечает День освобождения от гитлеровской оккупации в годы войны Шествие «Бессмертного полка» намерены отложить на сентябрь Две виртуальные викторины подготовили библиотекари Пскова к Дню города Останки 27 красноармейцев найдены на месте бывшего концлагеря под Псковом Вручение юбилейных медалей ветеранам возобновляют в Пскове Установлена личность погибшего в Моглино красноармейца Мурал в честь советских лётчиков может появиться в Великих Луках Памятник советским лётчикам предложили установить в Великих Луках
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Фотовыставка «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО» открылась в Пскове
21 июля 2020
Фотовыставка «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО» открылась в Пскове
Варлаамовская башня Псковского кремля открылась для индивидуальных посетителей
21 июля 2020
Варлаамовская башня Псковского кремля открылась для индивидуальных посетителей
Сколько будет стоить вывоз мусора в Псковской области с 1 августа
21 июля 2020
Сколько будет стоить вывоз мусора в Псковской области с 1 августа
Начался ПАИ-live с директором Центра поддержки экспорта Псковской области Светланой Ярлыковской
21 июля 2020
Начался ПАИ-live с директором Центра поддержки экспорта Псковской области Светланой Ярлыковской
В Порхове массово поджигают мусорные контейнеры
21 июля 2020
В Порхове массово поджигают мусорные контейнеры
«Как картина акварельная!»: Изборские березы в объективе Петра Косых поразили жителей России
21 июля 2020
«Как картина акварельная!»: Изборские березы в объективе Петра Косых поразили жителей России
На экспорт: Светлана Ярлыковская расскажет о внешнеэкономической активности псковских предприятий в эфире ПАИ-live
21 июля 2020
На экспорт: Светлана Ярлыковская расскажет о внешнеэкономической активности псковских предприятий в эфире ПАИ-live
Владимир Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет
21 июля 2020
Владимир Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет

Идет загрузка...