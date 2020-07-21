Около 300 псковских ветеранов войны получат телефоны с безлимитной бесплатной мобильной связью

16:01, 21 июля 2020, ПАИ

В Псковской области стартовала акция «Телефоны фронтовикам». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт акции в регионе дали региональное отделение партии «Единая Россия» и «Волонтеры Победы».

Первым подарок получил участник Великой Отечественной войны Григорий Шарандо из Невеля. К нему приехали секретарь местного отделения партии Виктор Зуев и волонтёры.

Григорий Сергеевич Шарандо в 1943 году семнадцатилетним подростком, приписав себе один год, ушёл на фронт. Участвовал в форсировании Одера, воевал в Прибалтике, освобождал Прагу, где и встретил Победу, дважды был ранен. Домой вернулся с двумя медалями «За отвагу».

Виктор Зуев поблагодарил Григория Сергеевича за его вклад в Великую Победу, за достойный пример нынешнему поколению. В Невельском районе телефоны будут вручены 15 фронтовикам.

«Сегодняшняя акция – это еще один знак уважения и признательности людям, перед которыми мы в неоплатном долгу. Важно не забывать пожилых, постоянно проявлять заботу, чуткость и внимание», - отметил Зуев.

В рамках акции «Телефоны фронтовикам» участникам и инвалидам войны, проживающим на территории Псковской области – около 300 человек, вручат кнопочные телефоны и сертификаты на бесплатную сотовую связь. Так они смогут оставаться на связи с родными и в случае необходимости вызвать экстренные службы.

Президиум Генсовета «Единой России» поддержал инициативу «Волонтёров Победы» об организации в 2020 году шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны и обеспечении мобильными телефонами каждого из них. В свою очередь, Министерство связи и массовых коммуникаций и сотовые операторы обеспечат пожизненной бесплатной мобильной связью более 52 тысяч участников и инвалидов войны.