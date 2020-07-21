Сколько будет стоить вывоз мусора в Псковской области с 1 августа

16:06, 21 июля 2020, ПАИ

С 1 августа в Псковской области подешевеют услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

На оставшиеся 5 месяцев 2020 года предельный единый тариф на услуги «Экопрома» по зоне деятельности № 1 (север) составит 662,03 руб/м3, по зоне деятельности № 2 (юг) — 620,32 руб/м3.

Плату за вывоз ТКО за одного человека рассчитывают следующим образом: (норматив накопления мусора) х (тариф, рублей) \ 12 месяцев.

В соответствии с приказом комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области норматив накопления ТКО для многоквартирных индивидуальных жилых домов в населённых пунктах с численностью более 200 человек на одного проживающего составляет 295 килограммов в год или 1,44 кубометра, для индивидуальных жилых домов в населённых пунктах с численностью менее 200 человек - 205 килограммов или 1 кубометр.

Таким образом, житель крупного населенного пункта в северной зоне будет платить за вывоз твердых коммунальных отходов 79,44 рубля в месяц, в южной зоне – 74,44 рубля. Для небольших населенных пунктов ежемесячные платежи за услуги регоператора по обращению с ТКО будут такими: в северной зоне — 55,2 рубля, в южной — 51,7 рубля.

Изменения в платежных документах жители Псковской области увидят в сентябре — в квитанциях за вывоз ТКО в августе.