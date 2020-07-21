Более 400 млн рублей сэкономили на госзакупках в Псковской области

16:11, 21 июля 2020, ПАИ

По итогам первого полугодия 2020 года в Псковской области при проведении государственных закупок удалось сэкономить более 400 миллионов рублей бюджетных средств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Из общей суммы 273 миллиона рублей составила экономия при централизованных закупках, которые проводит комитет по закупкам Псковской области.

Основной способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – электронный аукцион. Этим способом реализовано 97,6 % всех закупок в количественном выражении и 99,7 % – в ценовом.