Варлаамовская башня Псковского кремля открылась для индивидуальных посетителей

16:27, 21 июля 2020, ПАИ

Жители и гости Пскова с 21 по 26 июля смогут посетить Варлаамовскую башню без экскурсии. Об этом сообщается в группе Псковского музея-заповедника в соцсети «Вконтакте».

Башня открыта для посетителей с 11:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 – технический перерыв). Взрослый билет стоит 100 рублей, детский – 50 рублей, семейный – 250 рублей.

Экскурсия по боевым ходам и башням комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен на этой неделе пройдет 25 и 26 июля в 12:00 и 14:00. Стоимость: 250 рублей для взрослых, 150 рубдей - льготный билет. Продолжительность экскурсии 1 час.

Также экскурсии можно заказать для организованных групп до 20 человек.

Записаться или узнать подробности можно по телефону 29-22-59 или по электронной почте: dvorpost.museum@gmail.com.

Корреспондент ПАИ уже побывал на экскурсии, читайте репортаж здесь.